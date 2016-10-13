Ученые обнаружили на Луне 222 новых кратера

Кратеры были образованы из-за бомбардировок спутника Земли метеоритами за последние семь лет.

На Луне найдены 222 новых кратера

Ученые проанализировали данные, которые были получены автоматической межпланетной станцией Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), и пришли к выводу о том, что метеориты бомбардируютгораздо чаще, чем считалось до этого. За последние семь лет на спутнике Земли образовались сотни новых кратеров.

Ученые сравнили 14 тысяч снимков поверхности Луны до и после запуска LRO и обнаружили на ней 222 кратера шириной более 10 метров. Это на 30% больше, чем исследователи рассчитывали найти.

По мнению исследователей, эта динамика представляет опасность для будущих лунных баз и поселенцев. "До запуска LRO мы считали, что для значительного изменения поверхности Луны требуются сотни и тысячи миллионов лет. Однако в действительности верхний слой полностью обновляется за порядка 80 тысяч лет", – заявил автор исследования Эмерсон Спейер.

Ранее ученые заявили о том, что на Луне возможны "лунотрясения". Луна сжимается и деформируется под воздействием притяжения Земли. Недавно на спутнике нашей планеты была обнаружена трещина.