Ученые обнаружили мощный антибиотик внутри организма человека

Антибиотики могут помочь в борьбе с неуязвимыми бактериями.

В организме человека обнаружены мощные антибиотики NIAID/Flickr.com

Ученые с помощью компьютерного анализа ДНК бактерий, обнаруженных на коже и в кишечнике человека, выделили два мощных антибиотика, которые помогут бороться с неуязвимыми бактериями. Свои выводы исследователи опубликовали в журнале Nature Chemical Biology.

Исследователи разработали методику компьютерного анализа генов, которая позволяет обнаружить в виртуальной ДНК микробов и многоклеточных живых существ последовательности, которые могут быть связаны с производством молекул, способных уничтожать болезнетворных бактерий. Проанализировав тысячи геномов бактерий, которые живут в организме человека, ученые выделили шесть десятков генов, "прочтение" которых должно заставлять клетку синтезировать молекулы, похожие по составу и форме на антибиотики. Отобрав самую удачную половину из них, ученые синтезировали белки, инструкции по сборке которых содержались в этих генах, и проверили их работу на колониях кишечной палочки, золотистого стафилококка и других опасных микробов.

Оказалось, что два из них, получившие имена гумимицин А и гумимицин В, были особенно эффективны в борьбе против бактерий, уничтожая не только "обычные" штаммы стафилококка, стрептококка и кишечной палочки, но и их версии, стойкие к действию обычных антибиотиков. Оба этих белка уничтожают микробов, подавляя ферменты, которые они используют для "починки" и постройки своих клеточных стенок.

В ходе исследования ученые проверили действие этих антибиотиков, заразив нескольких мышей смертельной дозой стафилококка, устойчивой к действию обычных лекарств. Грызуны, которые после этого получали порции лекарства на базе гумимицинов и традиционных антибиотиков, успешно пережили инфекцию, тогда как все особи из контрольной группы погибли.

Ранее ученые нашли объяснение тому, почему даже среди далеких друг от друга бактерий легко и быстро передаются важные свойства, например, гены устойчивости к антибиотикам. По мнению ученых из Оксфорда, решением этой загадки является миграция. Миграционные процессы в бактериальных сообществах проходят в любых условиях среды — от почв до организма человека. Помимо резистентности к антибиотикам, с помощью горизонтального переноса генов передаются и другие полезные свойства: например, способность поглощать определенные питательные вещества или иммунитет к некоторым ядам.