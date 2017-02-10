Ученые обнаружили четыре обмельчавших озера подо льдами Антарктиды

Вода из озер попадает в море Амундсена.

В Антарктиде найдены четыре скрытых озера rus-img2.com

Ученые обнаружили в недрах Антарктиды четыре обмельчавших озера. Открытие было сделано с помощью спутника CryoSat, сообщается на сайте Европейского космического агентства

Четыре связанных между собой озера располагаются под ледником Туэйтс, который находится недалеко от моря Амундсена. С июня 2013 по январь 2014 года вода из них попадала в море из-за подмывания талой водой вышележащего основания ледника.

Как отмечают исследователи, озера были найдены в разных частях Антарктиды и обычно они связаны с таянием ледников. Вместе с тем, это первый известный случай, когда вода из озер попадала в море Амундсена. По мнению ученых, опустошение озер происходит каждые 20-80 лет.

Вода, которая скапливается под ледяным покровом, играет большую роль в том, насколько быстро лед попадает в море, поскольку она снижает трение между льдами и породами.

Украинские ученые заявили о том, что озоновая дыра увеличивает стену, которая защищает Антарктику от воздуха из теплых широт. Ее исчезновение может привести к тому, что потепление в Антарктиде будет идти еще более быстрыми темпами. Читайте подробнее о процессах, которые происходят в Антарктиде, и об исследованиях украинских ученых в спецпроекте ZN.UA " Украинская антарктида".