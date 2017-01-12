Ученые назвали возраст Луны

Спутник Земли появился 4,51 миллиарда лет назад.

Луна появилась 4,51 миллиарда лет назад

Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе заявили о том, что Луна появилась 4,51 миллиарда лет назад, то есть на 40-140 миллионов лет раньше, чем считалось до этого, сообщается на сайте университета

В ходе исследования ученые исследовали материал циркон, который был доставлен с Луны в 1971 году после возвращения миссии "Аполлон-14" на Землю.

Ранее исследователи уже заявили о том, что Луна образовалась в результате "лобового" столкновения молодой Земли с Теей. Новое же исследование помогло установить, что спутник планеты появился "всего" через 60 миллионов лет после рождения Солнечной системы. Эта информация поможет астрономам, которые занимаются изучением ранней Солнечной системы и эволюции Земли.

По мнению исследователей, изначально Луна была покрыта магмой, которая затем затвердела и образовала мантию спутника.

Ранее ученые заявили о том, что на Луне возможны "лунотрясения". Луна сжимается и деформируется под воздействием притяжения Земли. Недавно на спутнике нашей планеты была обнаружена трещина.