Ученые назвали способное пережить апокалипсис животное

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Морские губки пережили ордовикский кризис без снижения видового разнообразия.

Губки пережили ордовикский кризис почти без снижения видового разнообразия

Ученые заявили о том, что морские губки являются животными, наиболее приспособленными к тому, чтобы пережить апокалипсис. Губки смогли пережить ордовикский кризис почти без снижения видового разнообразия, сообщает EurekAlert!.

Ордовикский кризис случился около 445 миллионов лет назад и привел к вымиранию 85% видов животных. Кризис был связан с резким ледниковым периодом и последовавшим за ним резким потеплением, которое изменило химический состав океана и циркуляцию воды.

Теперь же исследователи обнаружили мягкие ткани и скелеты более 100 видов губок, которые жили почти сразу после ордовикского кризиса. Кроме того, ученые обнаружили также останки одного вида моллюсков и морского скорпиона.

По мнению исследователей, губки пережили кризис почти без снижения видового разнообразия благодаря высокой приспосабливаемости к перепадам температур и снижению содержания кислорода. Кроме того, кризис привел к увеличению их кормовой базы.

Ранее сообщалось о том, что на севере Аляски ученые нашли останки динозавра, который жил примерно 70 млн лет назад, который получил название Ugrunaaluk kuukpikensis, что означает "древнее животное реки Колвилл".