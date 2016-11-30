Ученые назвали продлевающие жизнь виды спорта

Плавание, аэробика и езда на велосипеде снижают риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Занятия аэробикой снижают риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний

Ученые из Сиднейского университета заявили о том, что люди, которые занимаются плаванием, теннисом, аэробикой и ездой на велосипеде менее подвержены риску смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, чем те, кто предпочитает другие виды спорта, сообщает EurekAlert!

В ходе исследования ученые проанализировали данные 11 исследований, которые были проведены в период с 1994 по 2008 год. В общей сложности в исследованиях приняли участие 80 тысяч человек. Целью ученых было выяснить, какова связь между различными видами спорта и продолжительностью жизни.

В результате было установлено, что риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний снижался у тех, кто занимался теннисом, на 56% по сравнению с теми, кто предпочитал бег или футбол. Плавание и аэробика также уменьшали вероятность умереть на 41 и 36% соответственно.

По мнению исследователей, дальнейшие исследования должны помочь разработке и осуществлению эффективной оздоровительной программы, основанной на спорте и физической активности.

Ранее ученые заявили о том, что ожирение вызывает воспаление во всех органах и нарушение работы гормонов, что влечет за собой развитие рака, болезней сердца, инсульты и проблемы с костями.