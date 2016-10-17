Ученые назвали причины самой смертоносной эпидемии гриппа в истории

В 1918-1919 годах от "испанки" умерло около 100 миллионов человек.

Заболевшие "испанкой" солдаты wikipedia

Ученые заявили, что пандемия испанского гриппа ("испанка") привела к многомиллионным жертвам из-за мутации, которая изменила одну аминокислоту в гемагглютинине (HA) — белке, обеспечивающем способность вируса связываться с клетками. Выводы ученых были опубликованы на сайте arXiv.org.

В ходе исследования ученые проанализировали аминокислотные последовательности HA, которые были выделены из вируса, содержащегося в образцах легочных тканей человека, умершего в 1918 году. Эти последовательности сравнивались с другими, содержащимися в базе данных Национального центра биотехнологической информации.

Исследователи провели парное выравнивание, при котором каждой аминокислоте в гемагглютинине "испанки" приводилась в соответствие аминокислота в том же положении из другого белка. Для этой цели ученые воспользовались программой BLAST, которая находит сходства и различия в последовательностях родственных белков и нуклеиновых кислот (ДНК и РНК).

Установлено, что гемагглютинин 1918 года отличается от других белков 25 аминокислотами. При этом одна из них — глицин в 188 положении — находится в ключевом участке молекулы, участвующем в присоединении к поверхности заражаемой клетки. Такая особенность редко встречается в молекулах HA других вирусов, поэтому, по мнению ученых, именно она является причиной смертоносности "испанки".

По мнению ученых, найденные отличия помогут им выявить другие смертоносные виды вирусов.

Испанский грипп – самая смертоносная пандемия гриппа за всю историю человечества. В 1918-1919 годах от гриппа умерло 50-100 миллионов человек, то есть 2,6-5,2% населения планеты, заражены были около 400 миллионов человек, то есть 20% населения Земли.

В зимнем сезоне 2016-2017 годов в Украине будут циркулировать три штама вируса гриппа: H3N2(Гонконг), H1N1 и вирус гриппа "В". По данным Минздрава, в зимнем сезоне 2015-2016 годов гриппом переболело 3,8 млн человек, или 9,9% населения. Эпидемия гриппа длилась четыре недели (в январе-феврале) и унесла жизни 329 человек.