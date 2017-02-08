Ученые назвали причину разворота магнитного поля Земли

Причиной ослабевания магнитного поля является Южно-атлантическая аномалия.

Ослабевание магнитного поля Земли может быть связано с Южно-атлантической аномалией NASA

Ученые из Рочестерского университета заявили о том, что обнаружили аномалию, с которой связан намечающийся переворот магнитного поля Земли. Свои выводы ученые опубликовали в колонке издания The Conversation.

По мнению исследователей, главной причиной того, что магнитное поле ослабевает в течение последних 160 лет является Южно-атлантическая аномалия, которая простирается между Зимбабве и Чили. Напряженность магнитного поля в этой области настолько слаба, что, по словам ученых, расположенные выше нее спутники практически не защищены от космической радиации.

Источник Южно-атлантической аномалии спрятан в недрах планеты, между ядром и мантией, в районе под Южной Африкой, где направление магнитного поля в настоящее время противоположно его средней (глобальной) ориентации.

Геофизики отмечают, что магнитное поле над Южно-атлантической аномалией продолжает ослабевать, что предвещает глобальный разворот магнитных полюсов планеты. Подобного рода событие, по мнению специалистов, скажется на работоспособности наземных и орбитальных электронных систем и навигационного оборудования, а также заболеваемости раком.

Ранее ученые установили, что магнитное поле Земли старше предполагаемого возраста. По мнению ученых, магнитное поле образовалось по меньшей мере 4,2 миллиарда лет назад. Такие выводы помогли сделать недавно найденные силовые линии, замороженные в кристаллах циркона.