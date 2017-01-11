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Ученые назвали "потерянный элемент" ядра Земли

11 января в 11:22

По мнению исследователей, кремний является одним из основных элементов.

Ядро Земли
Кремний может быть "недостающим элементом" ядра Земли
www.km.ru
Японские ученые заявили о том, что им удалось определить "потерянный элемент" ядра Земли – третьего после никеля и железа компонента недр планеты, сообщает BBC News.

Как заявил ведущий автор исследования Эйдзи Отани из Токийского университета, "мы считаем, что  кремний является одним из основных элементов — около 5% [внутреннего ядра Земли] по весу может приходиться на кремний, который растворяется в железо-никелевых сплавах".

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В ходе исследования ученые смоделировали процессы, которые происходят в недрах Земли. Они предполагают, что ядро радиусов 1,2 тысячи километров находится под большим давлением и высокими температурами. Ранее исследователям уже было известно, что ядро на 85% состоит из железа и на 10% из никеля. Теперь же исследователи добавили кремний к железу и никелю и наблюдали за поведением соединения при соответствующих условиях.

Ранее международная группа геологов выяснила, что твердое металлическое ядро внутри Земли образовалось 1-1,5 млрд лет назад. Также ученые смогли определить скорость роста земного ядра: за год его радиус увеличивается примерно на 1 мм. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги ученые исследование металл
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