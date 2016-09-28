Ученые назвали потенциально обитаемым плато Тавмасия на Марсе

В районе плато обнаружена высокая концентрация серы и калия.

Плато Тавмасия на Марсе может быть обитаемым NASA

Ученые заявили о том, что плато Тавмасия, которое располагается на Марсе , может быть потенциально обитаемым. Выводы ученых были опубликованы в Journal of Geophysical Research: Planets.

В ходе исследования ученые использовали данные, полученные с помощью станции Mars Odyssey Orbiter, которая была запущена в 2001 году. Данные помогли исследователям изучить географию, минералогию и химию этого региона Марса.

Исследователи установили, что Тавмасия образовалась в результате вулканической активности на Красной планете. Кроме того, в районе плато была обнаружена высокая концентрация серы и калия, которые, по мнению исследователей, указывают на наличие воды в одном из ее агрегатных состояний. Наличие же воды может указывать на обитаемость плато.

В сентябре 2015 года специалисты NASA провели пресс-конференцию, во время которой рассказали о том, что нашли свидетельства существования жидкой воды на поверхности Марса. Позже агентством было представлено анимационное видео, которое моделирует движение потоков воды на Красной планете.