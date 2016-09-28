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Ученые назвали потенциально обитаемым плато Тавмасия на Марсе

28 сентября в 11:19

В районе плато обнаружена высокая концентрация серы и калия.

марс
Плато Тавмасия на Марсе может быть обитаемым
NASA
Ученые заявили о том, что плато Тавмасия, которое располагается на Марсе, может быть потенциально обитаемым. Выводы ученых были опубликованы в Journal of Geophysical Research: Planets.

В ходе исследования ученые использовали данные, полученные с помощью станции Mars Odyssey Orbiter, которая была запущена в 2001 году. Данные помогли исследователям изучить географию, минералогию и химию этого региона Марса.

Исследователи установили, что Тавмасия образовалась в результате вулканической активности на Красной планете. Кроме того, в районе плато была обнаружена высокая концентрация серы и калия, которые, по мнению исследователей, указывают на наличие воды в одном из ее агрегатных состояний. Наличие же воды может указывать на обитаемость плато.

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В сентябре 2015 года специалисты NASA провели пресс-конференцию, во время которой рассказали о том, что нашли свидетельства существования жидкой воды на поверхности Марса. Позже агентством было представлено анимационное видео, которое моделирует движение потоков воды на Красной планете.

По материалам: Lenta.ru
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Тэги ученые Марс исследование
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1 комментарий
  • Vasa Pavlov Сегодня, 11:49 Господи, даже на Замле существуют формы жизни, которым вода вовсе не нужна. А некоторым еще и ядовита. На Земле обитают и серодышащие и метанодышащие организмы. А они все раасказывают нам, что воду ищут. Бред. Ответить Цитировать Пожаловаться
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