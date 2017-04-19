Ученые назвали новую причину вымирания древней мегафауны

Повышение влажности воздуха привело к уменьшению количества пастбищ.

Представители мегафауны вымерли из-за изменений в окружающей среде vk.com

Международная группа ученых обнаружила свидетельства в пользу новой причины вымирания мегафауны , которое произошло 11-15 тысяч лет назад. О выводах ученых рассказывает EurekAlert!

Как отмечают исследователи, к вымиранию мегафауны привело таяние вечной мерзлоты в Сибири и Северной Америке. Это привело к повышению влажности воздуха, из-за чего на смену привычных для животных пастбищ пришли торфяники и болота. Это привело к разделению популяций крупных животных.

В ходе исследования ученые изучили останки древних животных и установили, что изменение окружающей среды стало одним из решающих факторов в вымирании многих видов представителей мегафауны, в частности, гигантских ленивцев и саблезубых кошек.

Ранее американские ученые пришли к выводу, что мамонтов погубили люди, а не изменения климата. К таким выводам они пришли, изучив изотопы азота в бивнях, по которым смогли определить возраст отлучения детеныша от матери. ченые исследовали 15 бивней мамонтов, возрастом от 40 до 10 тысяч лет. В ходе исследований оказалось, что за 30 тысяч лет возраст отлучения от матери снизился с восьми до пяти лет. Это значит, что мамонты находились под постоянным давлением со стороны охотников.