Ученые назвали "главный" ген алкоголизма

Ген определяет, насколько много алкоголя может выпить человек.

Ученые обнаружили ген алкоголизма

Ученые заявили о том, что ген KLB является главным регулятором алкогольного "аппетита" человека, который определяет то, как много может выпить его обладатель и как часто ему хочется это сделать. Выводы ученых были опубликованы в журнале PNAS.

В прошлом году ученые открыли гормон FGF 21, который синтезируется печенью человека и управляет работой пищевого центра в мозге, в том числе и тягой к сладкому. Теперь же исследователи с помощью экспериментов на мышах определили, как на самом деле этот гормон связан с алкоголизмом и обнаружили другой ген, который влияет на его работу.

Для того, чтобы понять, с каким рецептором в мозге человека гормон соединяется и вызывает пристрастие к алкоголю, исследователи сопоставили мелкие мутации в генах, связанных с FGF 21, в геномах свыше 100 тысяч людей и то, как много пили эти люди.

Этот анализ показал, что сразу несколько "точечных" мутаций в гене KLB оказались связаны с заметными сдвигами в алкогольных привычках. Данный ген, как объясняют ученые, содержит в себе инструкции по синтезу рецепторов, распознающих молекулы FGF 21 в крови, что натолкнуло их на идею, что KLB может быть действительно управлять склонностью к алкоголизму.

Они проверили эту идею, отключив KLB в ДНК нескольких мышей и проследив за тем, как поменяется их поведение по сравнению с обычными грызунами при встрече с алкоголем. Эксперименты показали, что такие мыши гораздо более охотно пили спирт и предпочитали употреблять более крепкие виды алкоголя, чем грызуны из контрольной группы. При этом, концентрация FGF 21 в их организме была такой же, как и у нормальных грызунов, что говорит о том, что склонность к алкоголизму объяснялась именно отключением KLB, а не какими-то другими факторами.

Что еще интереснее, отключение KLB не приводило к другим изменениям – подобные мыши вели себя совершенно так же, как и их "нормальные" сородичи, и их организм функционировал и реагировал на все раздражители, кроме спирта, совершенно одинаково. Менялось только количество рецепторов KLB, с которыми соединяются молекулы FGF 21 и которые заставляют мозг уменьшить потребление алкоголя.

Ранее ученые нашли доказательства непосредственной зависимости между употреблением алкоголя и развитием рака. Алкоголь может стать причиной развития, по меньшей мере, семи видов рака, а не только рака печени, как считалось ранее.