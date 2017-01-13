Ученые назвали Девятую планету "мигрантом" из межзвездного пространства

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Планета могла быть захвачена Солнечной системой "случайно".

Солнце могло "случайно" захватить девятую планету NASA

Астрономы заявили о том, что загадочная планета Х могла быть "изгоем", который был случайно захвачен Солнечной системой в далеком прошлом. О выводах ученых сообщает Space.com

По мнению исследователей, девятая планета была "изгоем", который свободно плавал в межзвездном пространстве и не был гравитационно связан ни с одной звездой. В ходе исследования, ученые проанализировали 156 вариантов встречи подобного "изгоя" с Солнцем.

Оказалось, что примерно в 60% случаев планета-"изгой" была бы выброшена из Солнечной системы, при этом, в 10% случаев она бы "забрала" с собой еще одну планету системы.

Вместе с тем, в 40% случаев "изгой" все-таки мог бы быть захвачен Солнечной системой. При этом, это был бы "мягкий захват", при котором ни одна другая планета системы не попала бы под влияние новой спутницы или же планета Х могла бы воздействовать на одну или две соседки.

При этом ученые подчеркивают, что если планета Х действительно родилась за пределами Солнечной системы, она вряд ли может быть больше Нептуна. В случае, если бы к Солнечной системе приблизилось небесное тело, по размеру сопоставимое с Юпитером, это бы отразилось на характере движения планет и их расположении.

Ранее ученые заявили о том, что девятая планета должна находиться на орбите с периодом около 15 тысяч лет, а ее масса в 10 раз превышает массу Земли. В ближайшей точке девятая планета подходит к Солнцу на расстояние, в семь раз превышающее радиус орбиты Нептуна — на 200 астрономических единиц (астрономическая единица равна расстоянию от Солнца до Земли). Дальняя точка орбиты удалена от нашей звезды на 600-1200 астрономических единиц.