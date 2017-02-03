Ученые научили "умные" часы распознавать эмоции пользователя

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Точность распознавания эмоций составляет 83%.

"Умные" часы смогут определить эмоции пользователя

Исследователи из Массачусетского технологического института (МТИ) создали специальное приложение, которое позволяет "умным" часам контролировать психическое здоровье владельца, отслеживая его эмоции.

Разработанное приложение слушает разговоры пользователя, анализируя текстовые транскрипции и физиологические признаки, чтобы определить общий тон речи и эмоции человека. Как заявляют разработчики, точность распознавания эмоций составляет 83%. Это позволяет в режиме реального времени следить за психическим состоянием владельца.

"Представьте себе, если в конце разговора вы можете перемотать его и увидеть те моменты, когда ваши собеседники испытывали больше всего беспокойства. Наша разработка является шагом в этом направлении, предполагая, что мы уже не так далеко от мира, где люди могут иметь у себя в кармане социальный трекер на базе искусственного интеллекта", - рассказал Тука Алханай, аспирант МТИ.

На данный момент приложение находится на стадии разработки.

Ранее ученые разработали специальные цифровые ручки, которые помогут диагностировать болезни Паркинсона и Альцгеймера на ранних стадиях. Использование ручек сможет заменить тесты, которые проводятся для диагностирования болезней на данный момент.