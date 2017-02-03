Ученые научили "умные" часы распознавать эмоции пользователя

Точность распознавания эмоций составляет 83%.
Разработанное приложение слушает разговоры пользователя, анализируя текстовые транскрипции и физиологические признаки, чтобы определить общий тон речи и эмоции человека. Как заявляют разработчики, точность распознавания эмоций составляет 83%. Это позволяет в режиме реального времени следить за психическим состоянием владельца.
"Представьте себе, если в конце разговора вы можете перемотать его и увидеть те моменты, когда ваши собеседники испытывали больше всего беспокойства. Наша разработка является шагом в этом направлении, предполагая, что мы уже не так далеко от мира, где люди могут иметь у себя в кармане социальный трекер на базе искусственного интеллекта", - рассказал Тука Алханай, аспирант МТИ.
На данный момент приложение находится на стадии разработки.
Ранее ученые разработали специальные цифровые ручки, которые помогут диагностировать болезни Паркинсона и Альцгеймера на ранних стадиях. Использование ручек сможет заменить тесты, которые проводятся для диагностирования болезней на данный момент.4pda.ru