Ученые научили нейронную сеть распознавать замазанные на изображении объекты и текст

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Нейронная сеть способна "увидеть" объект на картинке, сопоставив его с оригиналом.

Нейронная сеть распознает замазанный объект, сопоставив его с оригиналом

Исследователи из Техасского университета разработали систему машинного обучения, которая способна идентифицировать замазанные лица и текст. Пока что система не умеет "размыливать" картинку, но вполне способна идентифицировать замазанный объект, сопоставив его с оригиналом.

В ходе испытаний нейронная сеть смогла распознать 80-90% обработанных изображений на YouTube и 50-70% изображений, замазанных с помощью фоторедакторов. А вот в случае с картинками, обработанными с помощью инструмента шифрования P3 (Privacy-Preserving Photo Sharing) точность составила всего около 17%.

Ранее сообщалось о том, что искусственный интеллект сравнялся в тесте IQ с четырехлетними детьми. Авторы использовали тест WPPSI третьего издания, который применяется для детей в возрасте от 2,5 до 7 лет. Чтобы адаптировать издание для компьютерной программы, ученые использовали дополнительные модули, переводящие текстовый вопрос в набор ключевых слов.