Топ Новости
<
>

Ученые научили графен издавать звуки

7 мая в 17:40

Динамик из графена будет издавать звуки с помощью тепла, а не вибраций.

33
Исследователи создали динамик из графена
Naked Science
Ученые из Университета Эксетера разработали динамик, который не нуждается в механической вибрации. В основе его работы лежит графен, который при нагреве и охлаждении создает звуковые волны. О своей разработке исследователи сообщили в журнале Scientific Reports.

Новый динамик из графена представляет собой чип размером с ноготь большого пальца. Внутри устройства располагается динамик, усилитель и эквалайзер.

Динамик работает с помощью термоакустики, которая преобразует тепло в звук. По мнению исследователей, устройство может создать "богатую звуковую палитру", тщательно контролируя, как и где электричество протекает через графен. Циклы нагрева и охлаждения также позволяют динамику смешивать, усиливать и уравнивать несколько звуковых частот одновременно, что может повысить его выходную мощность, создавая звуки в ультразвуковом диапазоне.

Читайте также: Ученые обнаружили во Франции останки уникальной морской рептилии

Ранее ученым удалось создать материал, который  получает свойства сверхпроводника уже при температурах, которые можно найти в наиболее холодных районах Арктики.

По материалам: Naked Science
Читайте также
Тэги ученые устройство
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.49
EUR 28.94
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...