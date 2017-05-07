Ученые научили графен издавать звуки

Динамик из графена будет издавать звуки с помощью тепла, а не вибраций.
Новый динамик из графена представляет собой чип размером с ноготь большого пальца. Внутри устройства располагается динамик, усилитель и эквалайзер.
Динамик работает с помощью термоакустики, которая преобразует тепло в звук. По мнению исследователей, устройство может создать "богатую звуковую палитру", тщательно контролируя, как и где электричество протекает через графен. Циклы нагрева и охлаждения также позволяют динамику смешивать, усиливать и уравнивать несколько звуковых частот одновременно, что может повысить его выходную мощность, создавая звуки в ультразвуковом диапазоне.
Ранее ученым удалось создать материал, который получает свойства сверхпроводника уже при температурах, которые можно найти в наиболее холодных районах Арктики.Naked Science