Ученые нашли способ защитить человека от радиации

Обнаруженный в тихоходках ген, защищающий их от воздействия экстремальных условий среды обитания, может быть вживлен в клетки человека.

Японские ученые нашли способ защитить человека от воздействия радиации

Биологи из Токийского университета обнаружили у тихоходок (тип микроскопических беспозвоночных, близких к членистоногим - ред.) ген, который при пересадке в клетки человека может защитить их от радиации и других экстремальных условий окружающей среды.

В ходе восьмилетних исследований генома тихоходок японские ученые обнаружили ген DSUP (Damage suppressor - "глушитель повреждения"), который способствует их устойчивости к воздействиям экстремальных условий среды обитания, сообщается в статье Nature Communications.

По мнению ученых, DSUP можно будет использовать в будущем для защиты органов и тканей человека от повреждений, а также транспортировать клетки более безопасно.

Когда ученые начали подсчитывать и изучать гены тихоходок, их ожидал большой сюрприз - свыше 6,5 тысяч участков ДНК из 38 тысяч генов (18%) были "позаимствованы" у других организмов. Большая часть из них была получена от бактерий-экстремофилов, но при этом в геноме тихоходок так же присутствуют гены растений, грибов и архей.

Ученым не удалось обнаружить никаких признаков того, что большое количество защитных генов, появилось у тихоходок через горизонтальный перенос ДНК от бактерий-экстремофилов. Эта гипотеза была предложена исследователями из Университета штата Северная Каролина в 2015 году.

Также биологи определили, что тихоходки более устойчивы к действию радиации, чем клетки, которые подверглись генетической модификации. Это указывает, что у них есть другие способы защиты, которые предстоит установить ученым.

Тихоходки, или водяные медведи - микроскопические беспозвоночные, относятся к экстремофилам. Организмы, способные выжить в кипящей воде, при низких температурах, а также при воздействии излучения. Чтобы понять, что позволяет этим животным выдерживать подобные условия, ученые проанализировали геном одного из видов - Ramazzottius varieornatus. Исследователи проверяли, какие белки прикрепляются к ДНК и защищают ее от разрушения.

Ранее сообщалось, что генетики вернули в работу ген, отключение которого может быть одной из причин аутизма.

Вместе с тем ученые нашли в мозге "гены интеллекта". В ходе исследований учеными были обнаружены гены М1 и М3, которые влияют на когнитивные функции индивида.