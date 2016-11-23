Ученые нашли способ зарядить смартфон за несколько секунд

Гибкие суперконденсаторы способны сохранять емкость на протяжении 30 тысяч циклов зарядки.

Суперконеднстор позволит заряжать смартфон за несколько секунд Phys.org

Ученые из Университета Флориды разработали новый процесс создания гибких суперконденсаторов, которые позволятза несколько секунд, сообщает Phys.org.

Если заменить аккумулятор смартфона на созданный учеными суперконденсатор, устройство сможет быть полностью заряжено за несколько секунд, а повторная зарядка не потребуется в течение недели. Кроме того, такой суперконденсатор сохраняет свою емкость на протяжении 30 тысяч циклов зарядки.

При создании подобных конденсаторов были использованы обнаруженные недавно материалы толщиной всего несколько атомов. Исследователям удалось создать суперконденсаторы, состоящие из миллионов нанометровых проволок, покрытых оболочками из двумерных материалов. Высокопроводящей сердечник облегчает быструю передачу электронов для быстрой зарядки и разрядки. При этом равномерное покрытие двумерных материалов обеспечивает большее количество и плотность энергии.

Ранее сообщалось о том, что разработано устройство, которое позволяет заряжать смартфон с помощью "обычных" батареек.