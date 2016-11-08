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Ученые нашли причину появления неизлечимого рака

8 ноября в 11:40

Исследователи установили причину резистентности злокачественных клеток к противоопухолевым препаратам.

Рак, опухоль
Ученые нашли причину устойчивости раковых клеток к лечению
Испанские ученые выяснили причину множественной резистентности раковых опухолей к химиотерапии. Выводы ученых были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Химиотерапия помогает бороться с раковыми заболеваниями, когда хирургические операции оказываются бесполезными. Вместе с тем, у злокачественных клеток часто возникает резистентность к противоопухолевым препаратам. Некоторые опухоли устойчивы даже к тем препаратам, которые врачи против них не использовали.

По словам ученых, они обнаружили, что у 10% опухолей толстой кишки и желудка отсутствует молекула TP53TG1. В здоровых клетках она подавляет функции белка YBX1. Действующий YBX1 попадает в ядро клеток и активирует сотни онкогенов, которые предотвращают гибель злокачественных клеток. 

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В результате на опухоли перестают действовать не только вещества, обычно используемые в лечении этих видов рака, например, 5-фторурацил, оксиплатинум или иринотекана, но и недавно разработанные, такие как ингибиторы киназы. 

Ученые планируют разработать препараты, в ответ на лечение которыми не возникает множественная резистентность. Также они хотят выяснить, может ли активация молекулы TP53TG1 восстановить чувствительность этих опухолей к химиотерапии.

Ранее сообщалось о том, что украинские ученые изобрели противораковое средство на основе черных антарктических дрожжей Nadsoniela nigra.  Исследования украинских ученых-микробиологов могут помочь в борьбе с раком.

Подробнее об исследованиях украинских ученых в Антарктиде читайте в спецпроекте ZN.UA"Украинская антарктида".

По материалам: Lenta.ru
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Тэги ученые опухоль лечение исследование
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