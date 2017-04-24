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Ученые нашли предполагаемую причину развития рассеянного склероза

24 апреля в 15:13

Найден белок, который приводит к массовой гибели клеток мозга.

мозг человека
Ученые нашли белок, появление которого в клетках мозга приводит к их гибели
Naked Science
Британские биологи обнаружили потенциальную причину развития рассеянного склероза и нашли белок, появление которого в клетках мозга приводит к их массовой гибели. Результаты исследований ученых были опубликованы в  Journal of Neuroinflammation.

В ходе исследования ученые изучили различия в структуре клеток мозга у здоровых людей и больных рассеянным склерозом. Кроме того,  ученые проанализировали различия в химическом составе клеток в срезах мозга, пожертвованных на благо науки родственниками больных и здоровых людей, и образцы тканей мышей, страдавших от подобных проблем.

В результате оказалось, что клетки мозга всех людей и животных, страдавших от рассеянного склероза, обладали одним общим качеством – в них содержалось необычно много белка Rab32, отсутствующего в нейронах здоровых людей. 

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Особенно много Rab32 было в двух частях клеток – на поверхности митохондрий, клеточных энергостанций, и в эндоплазматической сети, "фабрике белков". Подобная комбинация, как выяснили исследователи, нарушила баланс ионов внутри митохондрий, породила стрессовую реакцию в сети и заставила клетки производить большое количество молекул, связанных со стрессовой реакцией и воспалением. 

В свою очередь попадание этих молекул во внешнюю среду привлекает иммунные клетки, которые начинают атаковать миелиновую оболочку нервов в ответ на их сигналы "паники". В результате всего этого миелин разрушается, а клетки мозга начинают массово гибнуть.

Как именно Rab32 попадает в митохондрии и в эндоплазматическую сеть, биологи пока не знают. 

Ранее сообщалось о том, что ученые обнаружили  в мозге человека два кластера генов, которые отвечают за развитие интеллекта. В ходе исследований  ученые установили, что эти же гены в измененном состоянии могут привести к эпилепсии и когнитивному дисбалансу.

По материалам: РИА Новости
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Тэги мозг ученые склероз исследование
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