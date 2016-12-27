Ученые нашли новые доказательства существования океана на Хароне

Подземный океан спутника Плутона замерз несколько миллиардов лет назад.

Ученые нашли доказательства существования подземного океана на Хароне NASA

Ученые с помощью трехмерных изображений, полученных аппаратом New Horizons, нашли новые свидетельства существования замерзшего подземного океана на спутнике Плутона Хароне. Выводы исследователей были опубликованы в журнале Icarus.

Во время пролета аппарата над Хароном в 2015 году исследователи заметили наличие на нем сложного и контрастного рельефа. В частности, ученые обнаружили "рвы" глубиной четыре-пять километров и мощные горные ряды. На экваторе Харона находится целая система каньонов, которая является самой протяженной в Солнечной системе. Тогда же специалисты NASA предположили, что эти каньоны могут быть свидетельством существования на Хароне замерзшего подземного океана.

Теперь же ученые представили новые доказательства в пользу этой гипотезы, проанализировав то, насколько напряжена поверхность спутника Плутона с геологической точки зрения. Наличие неких форм глобальной напряженности, как предположили ученые, должно было подтвердить существование подповерхностного океана, а их отсутствие, наоборот, указать на то, что все необычные формы рельефа на Хароне возникли иным путем.

Проанализировав снимки той стороны Харона, которая была повернута к зонду во время его пролета через "свиту" Плутона, ученые обнаружили большое количество следов растяжения на поверхности спутника. Множество небольших и почти невидимых трещин присутствовало на равнине Вулкана и в Земле Оз, крупнейших формах рельефа на Хароне, а не только в крупных каньонах и впадинах, открытых в первые дни после получения данных с New Horizons.

По мнению ученых, подобные "растяжки" занимают примерно 1% от общей площади Харона, чего достаточно для того, чтобы говорить о наличии подземного океана на спутнике Плутона. Подобные трещины присутствуют в достаточно старых регионах спутника, что свидетельствует о том, что океан Харона замерз миллиарды лет назад.

New Horizons — автоматическая межпланетная станция NASA, запущенная в рамках программы "Новые рубежи" (New Frontiers) и предназначенная для изучения Плутона и его естественного спутника Харона.

Запуск осуществлен 19 января 2006 года, с пролетом Юпитера (и гравитационным маневром в его поле тяготения) в 2007 году и Плутона — в 2015 году. После пролета мимо Плутона аппарат, возможно, изучит один из объектов пояса Койпера. Полная миссия станции New Horizons рассчитана на 15—17 лет.

Межпланетная станция New Horizons покинула окрестности Земли с самой большой из всех космических аппаратов скоростью. В момент выключения двигателей она составила 16,26 км/с (относительно Земли). Гелиоцентрическая скорость составила 45 км/с, что позволило бы станции New Horizons уйти из Солнечной системы даже без гравитационного маневра около Юпитера.

Станция New Horizons максимально приблизилась к Плутону (12,5 тысяч км) 14 июля 2015 года в 14:50 по киевскому времени. Космический аппарат в течение 30 минут должен был провести около 150 научных измерений. Однако существовала вероятность, равная 0,01%, что New Horizons может быть потерян из-за столкновения с частицами космической пыли и более крупными телами. После принятия "звонка" от межпланетной станции, ученые убедились в успешном выполнении ею своей главной миссии.

Ожидается, что в 2019 году станция достигнет планетоида 2014 MU69 – объекта в поясе Койпера, выбранного в качестве возможной новой цели для New Horizons.