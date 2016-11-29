Топ Новости
<
>

Ученые нашли доказательства существования океана под поверхностью молодой Луны

29 ноября в 11:04

Океан в мантии на спутнике Земли содержал от 270 до 1650 частей воды на миллион.

Луна МКС
Под поверхностью Луны мог существовать океан
Ученые заявили о том, что в древности в мантии Луны мог существовать океан. О выводах ученых сообщается в журнале Nature.

В ходе исследования ученые провели лабораторные эксперименты, которые имитировали условия на Луне, и установили, что океан в мантии спутника Земли содержал от 270 до 1650 частей воды на миллион. При этом, по мнению ученых, толщина твердой поверхности составляла 68 километров, то есть была больше, чем предполагаемые 34 – 43 километра.

В своей работе исследователи основывались на предположении о том, что примерно спустя 70 миллионов после образования Солнечной системы Луну покрывал океан из магмы, который затем кристаллизовался.

Читайте также: NASA планирует построить орбитальную станцию возле Луны к 2023 году

Ранее ученые заявили о том, что на Луне возможны "лунотрясения". Луна сжимается и деформируется под воздействием притяжения Земли. Недавно на спутнике нашей планеты была обнаружена трещина.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги Луна ученые мантия
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 25.66
EUR 27.17
Последние новости