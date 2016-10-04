Китайские ученые заявили о возможном "божественном" происхождении китайцев

Родословная значительной части китайцев может быть связана с древними правителями, которым приписывают "божественное" происхождение.

Китайцы могут быть потомками императора Хуан-ди wikipedia

Ученые из Центрального южного университета Китая пришли к выводу о том, что чуть меньше половины китайцев являются потомками мифических императоров Ян-ди (или Шэнь-нун) и Хуан-ди, которым приписывают божественное происхождение. Выводы ученых были опубликованы на сайте bioRxiv.org

В основу исследования ученых была положена работа, которая вышла в 2014 году. В ней было доказано, что 40% китайцев являются потомками "суперпрародителей", которые жили в период неолита, когда началось развитие земледелия. Соответствующий вывод был сделан на основании наличия в популяции трех часто встречающихся гаплотипов в Y-хромосоме: O3a1c, O3a2c1 и O3a2c1a. В новой же работе исследователи решили выяснить, могут ли эти галотипы принадлежать древним китайским императорам.

Ученые изучили древние легенды и исторические записи и выяснили, что, согласно мифам, большинство китайских фамилий происходят от имен правителей Ян-ди и Хуан-ди. Генетики взяли образцы ДНК у 2415 мужчин, которые были разделены на несколько групп в соответствии с их фамилиями: Цзян (происходящая от императора Ян-ди), Ин и Цзи (обе от Хуан-ди). В последнюю группу вошло сразу несколько фамилий, которые, как считается, родственны имени мифологического героя-мятежника Чи Ю, наследника Ян-ди.

Установлено, что среди носителей гаплотипа O3a1c чаще встречались фамилии, связанные с Ян-ди, а среди носителей O3a2c1a — фамилии, связанные с Хуан-ди. Гаплотип O3a2c1 оказался характерен для людей из четвертой группы.

По словам исследователей, это доказывает, что древние "суперпрародители" были первыми императорами Китая.

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