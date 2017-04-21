Ученые наблюдали взрыв сверхновой сразу в четырех местах

Для наблюдения за сверхновой ученые использовали метод гравитационного линзирования.
Сверхновая iPTF16geu (SN 2016geu) располагается на расстоянии четырех миллиардов световых лет от Земли. Звезда относится к редкой подкатегории сверхновых Ia, которые образуются в результате взрыва белых карликов. Как подчеркивают исследователи, к такому типу звезд относится одна из 50 тысяч сверхновых.
Ранее сообщалось о том, что ученые обнаружили самую яркую сверхновую звезду во Вселенной. ASASSN-15lh в два раза ярче зафиксированного ранее максимума для сверхновых, в тысячи раз ярче "нормальных" суперновых и в 50 раз ярче нашей галактики Млечный Путь.ZN.UA