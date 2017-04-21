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Ученые наблюдали взрыв сверхновой сразу в четырех местах

21 апреля в 15:01

Для наблюдения за сверхновой ученые использовали метод гравитационного линзирования.

сверхновая
Ученые наблюдали за сверхновой с помощью гравитационного линзирования
NASA
Международному коллективу ученых удалось наблюдать взрыв одной и той же сверхновой звезды сразу в четырех участках небесной сферы. Подобное стало возможно благодаря методу гравитационного линзирования, сообщает Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли.

Сверхновая iPTF16geu (SN 2016geu) располагается на расстоянии четырех миллиардов световых лет от Земли. Звезда относится к редкой подкатегории сверхновых  Ia, которые образуются в результате взрыва белых карликов. Как подчеркивают исследователи, к такому типу звезд относится одна из 50 тысяч сверхновых.

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Ранее сообщалось о том, что ученые обнаружили самую яркую сверхновую звезду во Вселенной. ASASSN-15lh в два раза ярче зафиксированного ранее максимума для сверхновых, в тысячи раз ярче "нормальных" суперновых и в 50 раз ярче нашей галактики Млечный Путь.

По материалам: ZN.UA
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Тэги ученые звезда
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