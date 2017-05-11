Ученые наблюдали волны на лавовом озере спутника Юпитера

Волны крупнейшего на Ио моря лавы расходятся двумя спиралями.

На лавовом озере Ио обнаружены волны

Астрономы обнаружили волны на крупнейшем лавовом озере спутника Юпитера Ио. Волны расходятся двумя спиралями, которые закручиваются по часовой стрелке и против нее. О своем открытии исследователи сообщили в журнале Nature.

Спутник Юпитера Ио известен как наиболее вулканически активное тело Солнечной системы. Мощные приливные силы, которые действуют на спутник в гравитационном поле Юпитера, заставляют Ио извергаться постоянно.

В 2015 году астрономы заметили на Ио крупнейшую вулканическую впадину – Патеру Локи, размеры которой достигают 250 километров. Впадина активно излучает: на нее приходится 10-20% тепла Ио. Каждые 400–600 дней впадина делается то ярче, то тусклее.



Считается, что это происходит из-за остывания лавы на поверхности озера. Затвердев и уплотнившись, в какой-то момент она целыми слоями уходит на глубину, снова открывая слои горячей жидкой лавы и отзываясь на окружающих областях волнами, движущимися на скорости 1–2 километров в час. Другая гипотеза колебаний яркости Патеры Локи и волн на ней указывает на то, что в озере до сих пор могут продолжаться скрытые под поверхностью извержения.

Исследователи составили тепловую карту поверхности лавового озера с разрешением вдесятеро большим, чем было доступно до сих пор. Эта карта показала, что от сравнительно холодного центра Патеры Локи в тот момент огибали сразу две волны, появившиеся в разное время: одна в направлении часовой стрелки, другая – против.

Полный "обход" озера эти волны совершают за 180-230 дней. Объяснить причины появления подобных волн ученые на данный момент не могут.

Ранее NASA опубликовало видео Юпитера в разрешении 4K. NASA сделало видеозапись Юпитера из фотографий, которые были сделаны телескопом "Хаббл" в разные годы. Сопоставление фотографий позволило создать новую карту Юпитера и проследить за изменениями на планете. В частности, выяснилось, что Большое красное пятно Юпитера изменяется в размерах: за земной год его размер по длинной оси сократился на 240 км.