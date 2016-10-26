Ученые из проекта по поиску внеземного разума начали наблюдение за "звездой инопланетян"

Наблюдение за звездой будет осуществляться с помощью телескопа в Грин-Бэнкс.

Ученые продолжат поиски внеземного разума у "звезды инопланетян"

Ученые из проекта по поиску внеземного разума Breakthrough Listen начали наблюдение за звездой KIC 8462852, чье "мигание" может свидетельствовать о наличии вокруг нее инопланетных мегаструктур, сообщает пресс-служба университета Беркли.

Наблюдения за звездой исследователи будут осуществлять с помощью телескопа в Грин-Бэнкс, на который недавно был установлен новый набор научных инструментов, значительно повысивших его чувствительность. Эти наблюдения будут осуществляться каждую ночь восьмичасовыми сессиями на протяжении двух месяцев.

В общей сложности ученые ожидают получить около петабайта данных, в которых может быть "зарыт" сигнал о существовании сферы Дайсона в окрестностях KIC 8462852 или другие признаки наличия там инопланетян.

По словам исследователей, телескоп в Грин-Бэнкс является самым чувствительным инструментом на Земле и наблюдения с его помощью смогут окончательно прояснить, есть ли у звезды внеземной разум или нет.

В октябре 2015 года астрономы из Йельского университета заявили о том, что светимость звезды два раза снижалась на четверть за последние семь лет. По мнению исследователей, это могло указывать на существование вокруг звезды сферы Дайсона, созданной цивилизацией инопланетян. До этого астрономы предполагали, что вокруг звезды может кружить целый рой комет, но последующие наблюдения показали, что за последние 100 лет ее яркость упала на 0,16 звездных величины, что поставило под сомнение эту теорию.

Позже ученые изучили изменение яркости звезды с декабря 2009 года, когда был запущен телескоп "Кеплер", по май 2013 года. Расчеты исследователей показали, что яркость "звезды инопланетян" падала со скоростью в 0,3% в год, и за первые тысячу дней работы "Кеплера" она упала на 0,9%. Затем она падала еще быстрее, и буквально через полгода после этого она упала на 2%. Затем скорость ее снижения снизилась, и на текущий момент она упала на 3%.

Ученые также замерили колебания яркости других звезд, что подтвердило предположение о том, что KIC 8462852 является уникальным светилом, чье поведение нельзя объяснить с помощью существующих моделей.