Ученые хотят создать новую страну в космосе – FT

Инициаторы говорят, что у Асгардии будут все атрибуты государства.

Ученые хотят создать новую страну в космосе и уже ищут для нее граждан.

Международная группа ученых объявили о своем намерении создать первую космическую нацию для того, чтобы открытьдля бизнеса и науки.

По словам лидера проекта и председателя научного комитета по изучению космоса ЮНЕСКО Игоря Ашурбейли, страна получит название Асгардия. У нее будет свой флаг, паспорта и она подаст заявку на членство в ООН.

Об этом сообщает Financial Times, добавляя, что все земляне смогут претендовать на гражданство в космосе.

"Задача Асгардии – создать философское и юридическое пространство для поощрения исследования космоса в будущем", - сказал Ашурбейли.

Издание отмечает, что проект космической нации появился на фоне страхов, что новая гонка вооружений может начаться за пределами Земли. 13 стран уже запустили около 1,3 тысячи спутников. И многие из них теперь хотят защитить свои орбитальные активы, или даже превратить их в оружие.

"Очень важно, чтобы космос не стал местом, где царят законы джунглей", - сказал Ашурбейли, добавив, что Асгардия будет беречь внеземной мир и "предотвращать переход земных конфликтов в космос".

Financial Times напоминает, что Ашурбейли до 2011 года был исполнительным директором российской компании "Алмаз-Антей". Он основал Аэрокосмический исследовательский центр в Вене, а также входит в состав комитета российско-британской торговой палаты.

Директор института воздушного и космического законодательства Университета Макгилла в Монреале Рам Джаху прокомментировал, что создание космической страны просто необходимо для того, чтобы сохранить сугубо мирный характер освоения космоса.

Ашурбейли признал, что добиться признания страны, в которой нет физической территории, будет очень сложно. Однако, по его словам, новая эра освоения космоса требует "нового способа мышления". Джаху убежден, что никаких проблем с регистрацией страны в космосе быть не должно, если рассматривать космическое пространство как территорию.

Основатели проекта говорят, что первым шагом для создания нового государства станет поиск потенциальных "граждан". Сейчас люди могут подавать заявки онлайн для получения паспорта Асгардии. Как только наберется 100 тысяч жителей, основатели страны подадут заявку на членство в ООН. Сейчас стать асгардийцами изъявили желание 605 человек.

С начала они, конечно, не смогут жить в космосе. Но уже есть планы в 2017 году запустить первый асгардийский спутник, который даст начало созданию вокруг Земли защитного щита от космических и вполне земных угроз.

Напомним, SpaceX планирует отправить первый корабль к Марсу в 2018 году. Тогда к Красной планете будет отправлен корабль серии Dragon, разработанной для доставки грузов на МКС. В случае, если все пройдет успешно, SpaceX будет отправлять ракеты на Марс каждые 26 месяцев. А уже в 2024 году Маск планирует отправить на Красную планету первую ракету с человеком на борту.

Ранее Маск предложил начать колонизацию Марса с термоядерных бомбардировок. Он назвал Красную планету негостеприимной, а ее терраформирование (изменение климата до пригодных для жизни условий) предложил начать с создания парникового эффекта путем нагревания атмосферы Марса. По мнению бизнесмена, сделать Марс более похожим на Землю можно с помощью термоядерных взрывов над полюсами планеты.