Ученые допустили существование двух неизвестных спутников Урана

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Спутники могут находиться возле колец планеты.

Вокруг Урана могут вращаться еще два крошечных спутника NASA

Ученые продолжают анализироваться данные, которые были собраны космическим кораблем Voyager 2 около 30 лет назад, и заявили о том, что у Урана могут существовать два спутника, которые не были известны исследователям ранее. Как сообщается на сайте NASA, два крошечных спутника планеты могут находиться возле колец Урана.

В ходе исследования ученые изучали снимки колец Урана, которые были сделаны в 1986 году. Оказалось, что количество вещества кольца Альфа, одного из самых ярких колец планеты, периодически изменяется. Более того, аналогичные изменения происходят в такой же части кольца Бета.

Исследователи сравнили данные, полученные с помощью Voyager 2, с наблюдениями за кольцами Сатурна, проведенными с помощью станции Cassini, и установили, что изменения в кольцах Урана схожи с теми, которые свидетельствуют о присутствии малых спутников Сатурна.

По мнению ученых, неизвестные спутники Урана могут достигать от четырех до 14 километров в диаметре. Их обнаружение усложняется тем, что спутники планеты покрыты темным материалом. Снимки же, которые были сделаны с помощью Voyager 2, были недостаточно четкими для того, чтобы зафиксировать присутствие двух крошечных спутников.

Ранее ученые миссии New Horizons с помощью спектральных наблюдений установили, что поверхность супутника Плутона Никты покрыта водным льдом.