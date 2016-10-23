Ученые допустили существование двух неизвестных спутников Урана

Спутники могут находиться возле колец планеты.
В ходе исследования ученые изучали снимки колец Урана, которые были сделаны в 1986 году. Оказалось, что количество вещества кольца Альфа, одного из самых ярких колец планеты, периодически изменяется. Более того, аналогичные изменения происходят в такой же части кольца Бета.
Исследователи сравнили данные, полученные с помощью Voyager 2, с наблюдениями за кольцами Сатурна, проведенными с помощью станции Cassini, и установили, что изменения в кольцах Урана схожи с теми, которые свидетельствуют о присутствии малых спутников Сатурна.
По мнению ученых, неизвестные спутники Урана могут достигать от четырех до 14 километров в диаметре. Их обнаружение усложняется тем, что спутники планеты покрыты темным материалом. Снимки же, которые были сделаны с помощью Voyager 2, были недостаточно четкими для того, чтобы зафиксировать присутствие двух крошечных спутников.
Ранее ученые миссии New Horizons с помощью спектральных наблюдений установили, что поверхность супутника Плутона Никты покрыта водным льдом.ZN.UA