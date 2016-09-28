Ученые доказали образование Луны в результате столкновения Земли с крупным объектом

Об образовании спутника из обломков свидетельствует содержание железа и других веществ в недрах Земли.

Луна образовалась в результате столкновения Земли с крупным объектом

Ученые из Университета Джона Хопкинса получили доказательства того, что Луна была образована в результате столкновения Земли с крупным небесным телом миллиарды лет назад. По мнению исследователей, содержание железа и других веществ в недрах Земли свидетельствует об образовании Луны из обломков. Выводы ученых были опубликованы в журнале Nature Geoscience.

В ходе исследования ученые проанализировали данные о сейсмической активности в ядре и мантии Земли. Они обнаружили слой железа, кремния, кислорода и других химических элементов толщиной в сотни километров. Результаты моделирования показали, что после столкновения с объектом размером с Марс должен остаться устойчивый слой, располагающийся поблизости от центра планеты.

Исследователи использовали резервуар, который был заполнен слоями несмешивающихся жидкостей и сбрасывали в контейнер физиологический раствор или этиловый спирт, имитируя столкновения. В Результате было доказано, что смешение зависело от объема жидкости и ее плотности. Это означало, что обнаруженные слои в мантии Земли могли образоваться из-за удара с достаточно крупным телом.

Ранее ученые заявили о том, что на Луне возможны "лунотрясения". Луна сжимается и деформируется под воздействием притяжения Земли. Недавно на спутнике нашей планеты была обнаружена трещина.