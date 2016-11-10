Ученые добились стабильной работы квантового компьютера

Исследователям удалось стабилизировать кубит на время, в 10 раз больше обычного.

Ученым удалось стабилизировать квантовый компьютер The Verge

Ученые из Австралии заявили о том, что им удалось добиться стабильности квантового компьютера . Для этого исследователи создали новый кубит, что позволило им стабилизировать образец на время, в 10 раз больше обычного.

Кубиты - единицы информации, используемые в квантовых компьютерах, - создали феномен, известный как "суперпозиция". Это означает, что кубиты могут существовать в двух разных квантовых состояниях одновременно. Теоретически это позволит таким компьютерам справляться с вычислительными задачами в разы быстрее, чем обычные ПК. Вместе с тем, кубиты сами по себе очень нестабильны, и это мешает работать с содержащейся в них информацией.

Теперь же ученые заявили о том, что им удалось создать надежный квантовый компьютер. "Мы создали новый квантовый бит, в котором вращение одного электрона объединяется с сильным электромагнитным полем. Этот бит более подвижный и вместе с тем долгоживущий, чем одиночный электрон. И это позволит нам создать более надёжный квантовый компьютер", заявил представитель группы исследователей Арнэ Лахт.

Подобный кубит был создан путем внесения вращающегося электрона в магнитное поле, непрерывно колеблющееся на микроволновых частотах. Окруженные электромагнитным полем кубиты могут сохранять информацию намного дольше обычного. Изменения частоты колебаний регулируют вращение электрона аналогично передаче звука по радио.

Ранее сообщалось о том, что в создание квантового комп'ютера инвестирует компания Intel. Размер денежных вложений составит 50 миллионов долларов. За разработку компьютера возьмутся специалисты Организации прикладных исследований и Делфтского технологического университета в Нидерландах.