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Uber намерен создать летающее такси к 2020 году

26 апреля в 13:19

Новая система будет протестирована в Дубае и Далласе.

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Летающее такси Uber будет представлено к 2020 году
Uber
Компания Uber заявила о том, что планирует представить летающее такси к 2020 году. Как сообщает ВВС, новая система будет протестирована в двух городах: Дубае (ОАЭ) и Далласе (США).

Конструкцию автомобиля уже разрабатывают авиастроительные компании Embraer и Bell Helicopter. Руководство Uber надеется, что со временем передвижение на летающем такси будет стоит столько же, сколько наземным транспортом на данный момент.

Летающие такси будут работать на электротяге, поэтому не будут производить вредных для окружающей среды выбросов.

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Ранее сообщалось о том, что Airbus планирует провести испытания своей беспилотной летающей машины к концу текущего года.

По материалам: BBC Україна
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