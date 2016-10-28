Twitter решил закрыть видеосервис Vine

Сайт сервиса будет функционировать, но новые вайны там создать будет нельзя.
Сайт будет продолжать функционировать, но новые вайны на нем создать будет нельзя. "Мы будем поддерживать сайт онлайн, поскольку понимаем, насколько важной является возможность просматривать уже созданные невероятные вайны", говорится в сообщении.
Останется также возможность скачивания уже созданных вайнов.
Сервис Vine начал функционировать в 2013 году. По данным различных источников его аудитория насчитывает от 20 до 200 миллионов активных пользователей.
В сентябре появилась информация о возможной продаже Twitter. Тогда возможными претендентами на покупку социальной сети назывались Google, Salesforce и Disney. Кроме того, по данным издания TechCrunch, заинтересованность в покупке Twitter выразила также компания Verizon, несмотря на недавнюю покупку Yahoo!ZN.UA