Топ Новости
<
>

Twitter решил закрыть видеосервис Vine

28 октября в 10:56

Сайт сервиса будет функционировать, но новые вайны там создать будет нельзя.

33
Twitter закрывает Vine
Социальная сеть Twitter закроет приложение сервиса Vine, в котором можно создавать короткие зацикленные видеоролики. Как говорится в блоге сервиса, закрытие приложения для разных платформ состоится в ближайшие месяцы.

Сайт будет продолжать функционировать, но новые вайны на нем создать будет нельзя. "Мы будем поддерживать сайт онлайн, поскольку понимаем, насколько важной является возможность просматривать уже созданные невероятные вайны", говорится  в сообщении.

Останется также возможность скачивания уже созданных вайнов.

Читайте также: Facebook и Twitter присоединились к проекту по борьбе с фейковыми новостями

Сервис Vine начал функционировать в 2013 году. По данным различных источников его аудитория насчитывает от 20 до 200 миллионов активных пользователей.

В сентябре появилась информация о возможной продаже Twitter. Тогда возможными претендентами на покупку социальной сети назывались Google, Salesforce и Disney. Кроме того, по данным издания TechCrunch, заинтересованность в покупке Twitter выразила также компания Verizon, несмотря на недавнюю покупку Yahoo!

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги Twitter сайт приложение
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
Курс валют
USD 25.53
EUR 27.90
Последние новости