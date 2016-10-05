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Twitter на этой неделе может получить формальное предложение о покупке – WSJ

5 октября в 11:50

Основным претендентом на покупку социальной сети является компания Salesforce.

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Twitter может получить предложение о покупке на этой неделе
Pixabay
Социальная сеть Twitter уже на этой неделе может получить формальное предложение о покупке, сообщает  The Wall Street Journal.  При этом, по сведениям источников издания, директор Salesforce Марк Бениофф убеждает инвесторов и других заинтересованных лиц в том, что именно его компания должна стать покупателем социальной сети.

Как утверждают источники издания, Бениофф рассматривает Twitter как "необработанный драгоценный камень" с нереализованным потенциалом в сфере рекламы и электронной коммерции.

Вместе с тем, рыночная стоимость Twitter составляет около 20 миллиардов долларов, то есть более трети от стоимости Salesforce. Поэтому покупка социальной сети кажется более выгодной для Google, чья рыночная стоимость оценивается в 500 миллиардов долларов.

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Информация о переговорах о продаже Twitter появилась в конце сентября. Тогда возможными претендентами на покупку социальной сети назывались Google, Salesforce и Disney. Кроме того, по данным издания TechCrunch, заинтересованность в покупке Twitter выразила также компания Verizon, несмотря на недавнюю покупку Yahoo!

По материалам: ZN.UA
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Тэги Twitter стоимость Google продажа
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