Турция заблокировала "Википедию"

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Блокировка касается всех версий сайта на всех языках.

Власти Турции заблокировали все версии "Википедии"

Власти Турции заблокировали доступ к "Википедии" , сообщает портал Turkey Blocks , который следит за цензурой в Турции.

По информации портала, блокировка начинается 29 апреля в 8:00 по местному времени и действует для всех версий сайта на всех языках.

Доступ будет заблокирован с помощью специальных фильтров, которые используются для цензурирования контента в пределах страны. При попытке соединиться с "Википедией" компьютер выдает пользователям "ошибку 404".

В рейтинге свободы прессы, который был составлен международной организацией "Репортеры без границ", Турция оказалась на 155 месте. В рейтинге организация рассчитывает индекс свободы СМИ на основании разнообразия медиа, их независимость, условия работы журналистов, самоцензура, правовая защита и институциональная прозрачность.

16 апреля в Турции состоялся референдум по конституционной реформе. Согласно данным государственного информагентства Anadolu, ее сторонники с минимальным отрывом (51,4% против 48,6%) одержали победу. Оппозиция заявила о многочисленных нарушениях во время голосования и о намерении обжаловать его результаты в суде.

Инициаторы реформы предлагают внести 18 поправок к основному закону, которые должны существенно расширить полномочия президента.

Ранее сообщалось, что в ОБСЕ считают, что предвыборная кампания была искажена в пользу голосования "за". Решение Избирательной комиссии Турции позволяет считать действительными бюллетени без специальных печатей и создало возможность для мошенничества на референдуме о конституционной реформе.

Подробнее о референдуме в Турции и его результатах читайте в статье "Эрдоганова победа" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".