Турция заблокировала "Википедию"

Блокировка касается всех версий сайта на всех языках.
По информации портала, блокировка начинается 29 апреля в 8:00 по местному времени и действует для всех версий сайта на всех языках.
Доступ будет заблокирован с помощью специальных фильтров, которые используются для цензурирования контента в пределах страны. При попытке соединиться с "Википедией" компьютер выдает пользователям "ошибку 404".
В рейтинге свободы прессы, который был составлен международной организацией "Репортеры без границ", Турция оказалась на 155 месте. В рейтинге организация рассчитывает индекс свободы СМИ на основании разнообразия медиа, их независимость, условия работы журналистов, самоцензура, правовая защита и институциональная прозрачность.
16 апреля в Турции состоялся референдум по конституционной реформе. Согласно данным государственного информагентства Anadolu, ее сторонники с минимальным отрывом (51,4% против 48,6%) одержали победу. Оппозиция заявила о многочисленных нарушениях во время голосования и о намерении обжаловать его результаты в суде.
Инициаторы реформы предлагают внести 18 поправок к основному закону, которые должны существенно расширить полномочия президента.
Ранее сообщалось, что в ОБСЕ считают, что предвыборная кампания была искажена в пользу голосования "за". Решение Избирательной комиссии Турции позволяет считать действительными бюллетени без специальных печатей и создало возможность для мошенничества на референдуме о конституционной реформе.
Подробнее о референдуме в Турции и его результатах читайте в статье "Эрдоганова победа" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA