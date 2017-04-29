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Турция заблокировала "Википедию"

29 апреля в 11:26

Блокировка касается всех версий сайта на всех языках.

Википедия
Власти Турции заблокировали все версии "Википедии"
Власти Турции заблокировали доступ к "Википедии", сообщает портал Turkey Blocks, который следит за цензурой в Турции.

По информации портала, блокировка начинается 29 апреля в 8:00 по местному времени и действует для всех версий сайта на всех языках.

Доступ будет заблокирован с помощью специальных фильтров, которые используются для цензурирования контента в пределах страны. При попытке соединиться с "Википедией" компьютер выдает пользователям "ошибку 404".

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В рейтинге свободы прессы, который был составлен международной организацией "Репортеры без границ", Турция оказалась на 155 месте. В рейтинге организация рассчитывает индекс свободы СМИ на основании разнообразия медиа, их независимость, условия работы журналистов, самоцензура, правовая защита и институциональная прозрачность.

16 апреля в Турции состоялся референдум по конституционной реформе. Согласно данным государственного информагентства Anadolu, ее сторонники с минимальным отрывом (51,4% против 48,6%) одержали победу. Оппозиция заявила о многочисленных нарушениях во время голосования и о намерении обжаловать его результаты в суде.

Инициаторы реформы предлагают внести 18 поправок к основному закону, которые должны существенно расширить полномочия президента.

Ранее сообщалось, что в ОБСЕ считают, что предвыборная кампания была искажена в пользу голосования "за". Решение Избирательной комиссии Турции позволяет считать действительными бюллетени без специальных печатей и создало возможность для мошенничества на референдуме о конституционной реформе.

Подробнее о референдуме в Турции и его результатах читайте в статье "Эрдоганова победа" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги Турция Википедия референдум
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3 комментария
  • Nightingale Сегодня, 12:13 Модерация б какая не помешала на вики..финальная, дарящая значок "инфо проверено" или что-то в этом роде...с проверкой факта и блокированием от дальнейших правок без одобрения. Было б лучше чем та помойка коей является википедия. Но кого ты заставишь и кто бы правил ту многомилионно-страничную помойку, разве что бот крутой какой. Запретил - нет свободы слова писать чушь, не запретил - есть куча баранов и помойка претендующая у дураков на достоверность. Уж выбирай что хочешь...какой средний вариант бы б что ли. Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Nightingale Сегодня, 12:05 Ну, или хотя бы б владелец этого уже треш-инструмента внедрил бы б какую то чистку от фэйков..что ли..хотя кого ты заставишь, если политика пользования дебильная и может писать любая дичь... Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Nightingale Сегодня, 12:00 А когда наши великогосударственные дегенераты заблокируют Википедию? Турция - это один вариант блокирования, но ведь в Украине совершенно иной повод ею заняться! Последние годы Википедия правлена в каком-то дичайшем количестве статей под потребности российской пропаганды. Найти маразм и откровенную ложь гораздо проще правды. Это вводит дураков в заблуждение. Русскоязычная Википедия, особенно связанная с Украиной и общими темами - вся правлена под русню. Это деградирует наших русскоязычных колхозников еще больше. Ответить Цитировать Пожаловаться
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