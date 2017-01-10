Топ-10 самых необычных устройств с выставки CES-2017

Разработчики представили зрителям "умный" зонт и фитнес-трекер для глаз.
"Умная расческа"
Расческа Hair Coach от Withings оснащена встроенным микрофоном, который во время расчесывания определяет тип волос пользователя. Кроме того, расческа оснащена акселерометром, гироскопом и другими сенсорами, которые изучают, как именно пользователь расчесывается (например, какую силу он прикладывает в процессе).
Эти данные передаются на специальное приложение, которое дает пользователю совет о том, как правильно расчесывать волосы без вреда для них. В продажу устройство поступит осенью.
"Фитнес-трекер" для глаз
Personal Vision Tracker от EyeQue напоминает окуляр микроскопа, который подсоединен к смартфону. С его помощью можно вылечить различные заболевания глаз. Для этого достаточно смотреть сквозь устройство на экран смартфона с запущенным на нем приложением. Данные, полученные во время "сеанса", можно использовать для покупки очков и отслеживания ситуации со временем.
Ноутбук с тремя экранами
Производитель техники для геймеров Razer представил ноутбук, который получил название Project Valerie. Изюминка ноутбука состоит в том, что он оснащен тремя экранами диагональю 17 дюймов с разрешением 4К. При этом, два экрана складываются.
Стоит отметить, что Project Valerie – пока только концепт, а не готовый продукт.
Наушники с искусственным интеллектом
Vinci — беспроводные наушники со встроенным плеером, сенсорным экраном и даже пульсометром. В них также встроена умная система рекомендаций, которая предлагает подходящую музыку и учится со временем угадывать, в каких ситуациях какие песни больше подходят пользователю.
Vinci headphones have every feature under the sun, including a touchscreen https://t.co/aIpnfJaTwu #MashCES pic.twitter.com/Ky4m8ZBL9v— Mashable (@mashable) 6 січня 2017 р.
"Умный" зонт
Компания Wezzoo представила зонт Oombrella со встроенным датчиком, который анализирует температуру и влажность на улице. Полученные данные помогут другим пользователям "умных" зонтов – на их смартфоны придет уведомление с напоминанием о необходимости захватить с собой аксессуар.
Smart umbrella gives weather alerts and helps you find it if you lose it @the_oombrella #CES2017 pic.twitter.com/OZsmkOy7M1— Tom Emrich (@tomemrich) 7 січня 2017 р.
Планшет диагональю 27 дюймов
Компания Dell представила графический планшет, диагональ дисплея которого составляет 27 дюймов. Разрешение же экрана составило 2560 на 1440 пикселей.
Браслет-сабвуфер
Немецкий стартап Lofelt представил браслет-сабвуфер Basslet. Устройство позволяет буквально ощутить кожей басы от музыки, играющей на телефоне — как в ночном клубе.
Basslet даже не требует подключения к телефону по Bluetooth. Вместо этого в порт для наушников нужно вставлять специальный адаптер, который и синхронизирует звук в подключенных к нему наушниках и басы в браслете.
Ноутбук с гигантским изогнутым экраном
Acer представила ноутбук с изогнутым экраном диагональю 21 дюйм, двумя видеокартами GeForce GTX 1080, 64 гигабайтами оперативной памяти и двумя адаптерами питания. При этом вес ноутбука составляет 8,8 килограмм.
"Умный" тостер
Разработка позволяет выбрать степень поджарки хлеба благодаря специальному приложению. Кроме того, в тостере можно выбрать тип хлеба, выставить таймер и получить уведомление, когда тост готов.
Защищенное нижнее белье
Создатели трусов Spartan утверждают, что созданное ими нижнее белье позволяет защитить половые органы от Wi-Fi и излучения от телефона.Meduza