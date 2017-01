Топ-10 самых необычных устройств с выставки CES-2017

С 5 по 8 января в Лас-Вегасе проходила выставка CES-2017, на которой ведущие компании мира и самые обещающие стартапы представляли свои новейшие разработки. Как сообщает "Медуза", компании представили зрителям "умный" зонт, наушники с искусственным интеллектом, ноутбук с тремя экранами и другие интересные новинки.

"Умная расческа"

Расческа Hair Coach от Withings оснащена встроенным микрофоном, который во время расчесывания определяет тип волос пользователя. Кроме того, расческа оснащена акселерометром, гироскопом и другими сенсорами, которые изучают, как именно пользователь расчесывается (например, какую силу он прикладывает в процессе).

Эти данные передаются на специальное приложение, которое дает пользователю совет о том, как правильно расчесывать волосы без вреда для них. В продажу устройство поступит осенью.

"Фитнес-трекер" для глаз

Personal Vision Tracker от EyeQue напоминает окуляр микроскопа, который подсоединен к смартфону. С его помощью можно вылечить различные заболевания глаз. Для этого достаточно смотреть сквозь устройство на экран смартфона с запущенным на нем приложением. Данные, полученные во время "сеанса", можно использовать для покупки очков и отслеживания ситуации со временем.

Ноутбук с тремя экранами

Производитель техники для геймеров Razer представил ноутбук, который получил название Project Valerie. Изюминка ноутбука состоит в том, что он оснащен тремя экранами диагональю 17 дюймов с разрешением 4К. При этом, два экрана складываются.

Стоит отметить, что Project Valerie – пока только концепт, а не готовый продукт.

Наушники с искусственным интеллектом

Vinci — беспроводные наушники со встроенным плеером, сенсорным экраном и даже пульсометром. В них также встроена умная система рекомендаций, которая предлагает подходящую музыку и учится со временем угадывать, в каких ситуациях какие песни больше подходят пользователю.

Vinci headphones have every feature under the sun, including a touchscreen https://t.co/aIpnfJaTwu #MashCES pic.twitter.com/Ky4m8ZBL9v

"Умный" зонт

Компания Wezzoo представила зонт Oombrella со встроенным датчиком, который анализирует температуру и влажность на улице. Полученные данные помогут другим пользователям "умных" зонтов – на их смартфоны придет уведомление с напоминанием о необходимости захватить с собой аксессуар.

Smart umbrella gives weather alerts and helps you find it if you lose it @the_oombrella #CES2017 pic.twitter.com/OZsmkOy7M1