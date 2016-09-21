Компания выпустила обновление после того, как исследователи из Китая обнаружили возможность удаленного взлома автопилота Model S.

Tesla устранила возможность взлома автопилота Model S

Компания Tesla выпустила обновление для программного обеспечения автопилота своих электрокаров после того, как исследователи из Китая смогли с расстояния 19 километров управлять тормозной системой Model S во время движения, сообщает ВВС

С помощью ноутбука хакеры также смогли открыть двери электрокара без использования ключа. Взлом системы стал возможен спустя несколько месяцев исследований и хакеры опубликовали видео взлома на YouTube. В ходе эксперимента хакер находился на пассажирском сидении в то время, как другой человек управлял машиной. Хакеру удалось настроить зеркало заднего вида в то время, как водитель перестраивался из одной полосы в другую. Кроме того, хакер смог открыть багажник электрокара во время его движения.

В ответ на это Tesla выпустила обновление программного обеспечения.

В начале июля Tesla заявила о первом случае смерти водителя Model S при езде на автопилоте. Инцидент произошел во время движения Model S по трассе в режиме автопилота. Автомобиль попал под прицеп трактора с высоким дорожным просветом, который стоял перпендикулярно движению машины. Ни автопилот, ни водитель автомобиля не идентифицировали прицеп, окрашенный в светлый цвет, как угрозу. По данным компании, водитель автомобиля скончался на месте.