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Tesla устранила возможность взлома автопилота

21 сентября в 12:59

Компания выпустила обновление после того, как исследователи из Китая обнаружили возможность удаленного взлома автопилота Model S. 

Tesla Model S
Tesla устранила возможность взлома автопилота Model S
Компания Tesla выпустила обновление для программного обеспечения автопилота своих электрокаров после того, как исследователи из Китая смогли с расстояния 19 километров управлять тормозной системой Model S во время движения, сообщает ВВС.

С помощью ноутбука хакеры также смогли открыть двери электрокара без использования ключа. Взлом системы стал возможен спустя несколько месяцев исследований и хакеры опубликовали видео взлома на YouTube. В ходе эксперимента хакер находился на пассажирском сидении в то время, как другой человек управлял машиной. Хакеру удалось настроить зеркало заднего вида в то время, как водитель перестраивался из одной полосы в другую. Кроме того, хакер смог открыть багажник электрокара во время его движения.

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В ответ на это Tesla выпустила обновление программного обеспечения.  

В начале июля  Tesla заявила о первом случае смерти водителя Model S при езде на автопилоте. Инцидент произошел во время движения Model S по трассе в режиме автопилота. Автомобиль попал под прицеп трактора с высоким дорожным просветом, который стоял перпендикулярно движению машины. Ни автопилот, ни водитель автомобиля не идентифицировали прицеп, окрашенный в светлый цвет, как угрозу. По данным компании, водитель автомобиля скончался на месте.

По материалам: ZN.UA
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Тэги автопилот хакер Tesla водитель
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