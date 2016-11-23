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Tesla полностью обеспечила солнечной энергией остров в Тихом океане

23 ноября в 11:12

На острове установлено 5300 солнечных панелей.

солнечные панели
Tesla установила 5300 солнечных панелей на острове в Тихом океане
скриншот видео
Компания Tesla полностью перевела на солнечную энергию остров в Тихом океане, сообщается на странице компании в Twitter.

Остров Тау, который входит в состав Американского Самоа, обеспечивается электроэнергией за счет более чем 5300 солнечных панелей и 60 систем накопления энергии Tesla Powerpack. До этого подача электричества на остров осуществлялась с помощью дизельных генераторов.

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В прошлом году глава Tesla Илон Маск представил новые солнечные панели, которые, по его утверждению, являются "самыми эффективными из выпущенных на данный момент".

По материалам: ZN.UA
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Тэги Tesla остров энергетика электричество
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