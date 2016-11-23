Tesla полностью обеспечила солнечной энергией остров в Тихом океане

На острове установлено 5300 солнечных панелей.

Tesla установила 5300 солнечных панелей на острове в Тихом океане скриншот видео

Компания Tesla полностью перевела на солнечную энергию остров в Тихом океане, сообщается на странице компании в Twitter.

Остров Тау, который входит в состав Американского Самоа, обеспечивается электроэнергией за счет более чем 5300 солнечных панелей и 60 систем накопления энергии Tesla Powerpack. До этого подача электричества на остров осуществлялась с помощью дизельных генераторов.

This island in American Samoa now runs on nearly 100% solar energy thanks to 5,300+ solar panels & 60 Tesla Powerpacks pic.twitter.com/65Jm8rvXs9 — Tesla (@TeslaMotors) 22 листопада 2016 р.

В прошлом году глава Tesla Илон Маск представил новые солнечные панели, которые, по его утверждению, являются "самыми эффективными из выпущенных на данный момент".