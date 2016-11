Tesla полностью обеспечила солнечной энергией остров в Тихом океане

Компания Tesla полностью перевела на солнечную энергию остров в Тихом океане, сообщается на странице компании в Twitter.

Остров Тау, который входит в состав Американского Самоа, обеспечивается электроэнергией за счет более чем 5300 солнечных панелей и 60 систем накопления энергии Tesla Powerpack. До этого подача электричества на остров осуществлялась с помощью дизельных генераторов.

