Tesla показала на видео действие многофункционального автопилота

Ранее компания анонсировала, что все электрокары будут оснащаться полностью автономным автопилотом.

Tesla показала действие нового автопилота tesla.com

Производитель электрокаровопубликовал видео, на котором можно увидеть движение автомобиля, который управляется автономным автопилотом компании. Видео было представлено на сайте Tesla

Ранее компания заявила о том, что все электрокары, которые будут выпущены с этого момента, включая Model 3, будут оснащаться полностью автономной системой автопилота. Электрокары будут оснащены системой из восьми камер с углом обзора 360 градусов на расстоянии 250 метров от автомобиля. Эта система будет дополнена 12 сенсорами, способными уловить наличие мягких и твердых объектов на расстоянии 500 метров вокруг автомобиля. Кроме того, электрокары Tesla будут оснащены радаром с усовершенствованной функцией обработки данных.

По утверждению компании, новая система автопилота позволит добиться большей безопасности движения, чем при управлении человеком.

В начале июля Tesla заявила о первом случае смерти водителя Model S при езде на автопилоте. Инцидент произошел во время движения Model S по трассе в режиме автопилота. Автомобиль попал под прицеп трактора с высоким дорожным просветом, который стоял перпендикулярно движению машины. Ни автопилот, ни водитель автомобиля не идентифицировали прицеп, окрашенный в светлый цвет, как угрозу. По данным компании, водитель автомобиля скончался на месте.