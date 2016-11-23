Температура надувного модуля МКС оказалась выше предполагаемого

По мнению специалистов NASA, более высокая температура модуля не вызовет проблем с его эксплуатацией.

Температура внутри надувного модуля BEAM оказалась выше, чем предполагалось NASA

Исследователи NASA установили, что температура в жилом надувном модулеоказалась выше, чем предполагали его разработчики, сообщается на сайте агентства

Благодаря датчикам, которые были установлены внутри надувного модуля, NASA может следить за BEAM. В частности, было установлено, что температура внутри него оказалась несколько выше предполагаемого. По мнению ученых, это вызвано тем, что за счет меньшего контакта между сложенными слоями модуля термоизоляция оказалась выше, чем предполагалось.

Вместе с тем, исследователи подчеркивают, что более теплый BEAM лучше холодного, поскольку низкая температура внутри модуля повысила бы вероятность образования конденсата.

BEAM пристыковался к МКС в апреле этого года. Диаметр модуля составляет около трех метров, длина – около четырех метров, весит модуль более 1,3 т. Жилой объем модуля составляет 16 кубических метров, расчетный срок службы – два года. Разработавшая модуль компания Bigelow Aerospace намерена создать его аналог, который будет в 20 раз больше, чем BEAM.