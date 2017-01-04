Telegram прекратил поддержку старых версий Android

Минимальной поддерживаемой системой станет Android 4.0.

Telegram прекращает поддержку Android 2.2 и 3.0

Мессенджер Telegram прекращает поддержку устройств, которые работают на базе операционной системы Android 2.2 и 3.0. Как сообщает Phonearena , отныне Android 4.0 Ice Cream Sandwich станет минимальной операционной системой, на которую будут выпускаться обновления.

Вместе с тем, пользователи более старших версий операционной системы смогут использовать мессенджер на компьютерах. Стоит отметить, что на данный момент под управлением Android 2.2-3.0 работает около 1,4% активных Android-устройств, а это 19,6 миллиона гаджетов.

С 1 января поддержку устройств под управлением Android 2.1, Android 2.2, Windows Phone 7.1 и iOS 6 прекратил также мессенджер WhatsApp.

Ранее сообщалось о том, что Amnesty International назвала Facebook и WhatsApp самыми защищенными мессенджерами.