Суд в Италии признал мобильные телефоны причиной образования опухолей мозга

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У 57-летнего мужчины развилась доброкачественная опухоль мозга.

Суд Италии признал связь между разговорами по мобильному телефону и опухолями мозга

Суд города Имреа в регионе Пьемонт впервые в мире указал в вердикте на причинно-следственную связь между чрезмерным использованием мобильных телефонов и опухолями мозга.

Суд рассматривал дело 57-летнего мужчины, у которого развилась доброкачественная опухоль мозга в результате ежедневных многочасовых разговоров по мобильному телефону. Суд постановил остановил, что ему полагается государственная пенсия за работу во вредных условиях.

Мужчина руководил одной из местных компаний и в силу служебной необходимости в течение 15 лет разговаривал по мобильному телефону как минимум три часа в день. Сам истец утверждает, что у него не было выбора - "необходимо было организовывать рабочий процесс и беседовать с коллегами все время, хоть в машине, хоть дома".

Пенсию должен выплачивать итальянский Государственный институт страхования от несчастных случаев на работе, который имеет право обжаловать решение суда.

Как отмечают эксперты Международного агентства по исследованию рака (МАИР), входящего в структуру Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), нельзя исключить риск возникновения опухолей при постоянном использовании мобильных телефонов, однако в случае непродолжительного использования такой риск крайне невелик. Принимая решение о потенциальном вреде мобильных телефонов, МАИР остановилось на формулировке "возможно, канцерогенны", рекомендовав дальнейшее изучение вопроса.

Ранее сообщалось о том, что украинские ученые изобрели противораковое средство на основе черных антарктических дрожжей Nadsoniela nigra. Исследования украинских ученых-микробиологов могут помочь в борьбе с раком.

Подробнее об исследованиях украинских ученых в Антарктиде читайте в спецпроекте ZN.UA"Украинская антарктида".