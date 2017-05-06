Стратосферный солнечный самолет совершил свой первый полет

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Во время первого полета самолет поднялся на высоту 300 метров.

Самолет может достигать высоты 25 тысяч метров Naked Science

SolarStratos, солнечный самолет , предназначенный для достижения стратосферы, совершил свой первый тестовый полет. Пилот Дамиан Хиршер находился в воздухе семь минут, поднявшись на 300 метров. Полет прошел без осложнений.

Предполагается, что SolarStratos сможет достигать высоты 25 тысяч метров, невозможной для аппаратов с традиционными силовыми установками. Самолет должен достичь стратосферы уже в следующем году. Из-за того, что построить герметичную кабину для самолета невозможно, пилоту нужно будет надевать скафандр.

Самолет SolarStratos имеет длину 8,5 м, при массе 450 кг. На крыльях смонтированы 22 квадратных метра солнечных батарей, энергии которых, по задумке авторов проекта, хватит для круглосуточного электроснабжения машины.

Ранее самолет на солнечных батареях Solar Impulse 2 совершил кругосветное путешествие.

Летательный аппарат имеет размах крыльев 72 метра и весит около 2,3 тонн. Размеры самолета сравнимы с самым большим пассажирским перевозчиком AirbusА380. Сравнительно небольшой вес аппарата обеспечивает конструкция из углеродного волокна. Значительную часть самолета покрывают около 17 тысяч фотоэлементов, которые в связке с литий-ионными батареями обеспечивают работу двигателей аппарата. Скорость, которую может развивать самолет, равна 140 километрам в час, аппарат способен достигать высоты 12 тысяч метров.