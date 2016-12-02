Стивен Хокинг заявил о наступлении "самого страшного времени для планеты"

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Ученый обратил внимание на нарастающий разрыв между социальными классами.

Стивен Хокинг обеспокоен нарастающим неравенством между классами fastcoexist.com

Британский физик-теоретик Стивен Хокинг заявил о том, что на Земле наступило "самое страшное время", вызванное разрывом между элитой и другими слоями общества, который усугубляется с помощью новейших технологий. Свои размышления ученый опубликовал в колонке в газете The Guardian

В своей статье ученый обращает внимание на результаты референдума о выходе Великобритании из ЕС и президентских выборов в США, которые, по его мнению, были обусловлены недовольством граждан тем, что элиты "отстранились от них". Хокинг подчеркивает, что беспокойства, вызванные экономическими последствиями глобализации и ускорением технологических изменений, абсолютно понятны, поскольку уже сейчас роботизация производства и развитие искусственного интеллекта сокращают количество рабочих мест.

"Интернет и другие платформы позволяют очень небольшим группам людей извлекать огромную прибыль при приеме на работу очень малого числа людей. Это неизбежно, это прогресс, но это также социально разрушительно", — пишет ученый.

Кроме того, Хокинг подчеркивает, что цифровые технологии не только создают площадки для общения, но и позволяют богатым слоям населения демонстрировать свое богатство, которое видят и представители других классов, у которых есть доступ к смартфону. Это приводит к возрастанию количества экономических мигрантов, которые отправляются в города или в другие страны в надежде найти там "картинку из Instagram".

Кроме того, трансляция способа жизни богатейших слоев населения приводит к усугублению чувства неравенства, что, по мнению Хокинга, особенно опасно сейчас, когда человечество должно действовать сообща перед лицом глобальных проблем.

Ранее Стивен Хокинг назвал черные дыры вратами в другие вселенные. По его словам, информация, которая попала в черную дыру, может быть переведена в своего рода "голограмму" или выйти в альтернативной вселенной. Однако он добавил, что если войти в черную дыру, то обратной дороги уже не будет.