Стивен Хокинг предложил новый подход к описанию черных дыр

Исследователи предлагают использовать при описании гравитационных объектов супертрансляции.

Стивен Хокинг предложил новое описание черных дыр fastcoexist.com

Ученые Стивен Хокинг , Малкольм Перри и Эндрю Строминжер предложили расширить классическое описание черных дыр.

В рамках формализма Арновитта-Дезера-Мизнера, популярного при попытках квантового рассмотрения пространства-времени вблизи черных дыр, используются масса, импульс, момент импульса и специальные заряды, в частности, электрический.



В новой работе ученые предложили использовать при описании гравитационных объектов супертранcляции — преобразования, которые описывают идентичные световые лучи, существующие на горизонте событий черной дыры. Они, как показывают расчеты, приводят к изменению суперротационного заряда гравитационного объекта.

Как заявил Стоминжер, "они (суперротации) представляют собой еще один вид симметрии на бесконечности, где вы не просто перемещаете световые лучи вверх и вниз, а позволяете им двигаться друг относительно друга".

Ранее Стивен Хокинг назвал черные дыры вратами в другие вселенные. По его словам, информация, которая попала в черную дыру, может быть переведена в своего рода "голограмму" или выйти в альтернативной вселенной. Однако он добавил, что если войти в черную дыру, то обратной дороги уже не будет.