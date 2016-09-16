Стартовали продажи iPhone 7

Минимальная цена смартфонов составляет 649 долларов.
В сети появилось видео, на котором можно увидеть старт продаж "яблочных" смартфонов в Сиднее.
В настоящий момент самая бюджетная версия iPhone 7 с объемом памяти 32 Гб стоит от 649 долларов, а iPhone 7 Plus с тем же объемом памяти будет стоит от 769 долларов. Поставки смартфонов в Украину ожидаются в середине ноября.
Apple представила iPhone 7 на презентации 7 сентября. Новый смартфон оборудован измененной кнопкой "домой", которая теперь стала чувствительной к давлению. Кроме того, iPhone 7 является водо- и пыленепроницаемым. В новом смартфоне Apple отсутствует разъем для наушников.ZN.UA