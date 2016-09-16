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Стартовали продажи iPhone 7

16 сентября в 12:38

Минимальная цена смартфонов составляет 649 долларов.

iphone 7
Цена iPhone 7 стартует от 649 долларов
16 сентября компания Apple официально начала продажи своих новых продуктов: iPhone 7 и Watch Series 2. На данный момент купить новые гаджеты Apple могут жители 30 стран, среди которых США, Германия, Франция, Австралия, Великобритания, Япония, Сингапур и другие.

В сети появилось видео, на котором можно увидеть старт продаж "яблочных" смартфонов в Сиднее.

В настоящий момент самая бюджетная версия iPhone 7 с объемом памяти 32 Гб стоит от 649 долларов, а iPhone 7 Plus с тем же объемом памяти будет стоит от 769 долларов. Поставки смартфонов в Украину ожидаются в середине ноября.

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Apple представила iPhone 7 на презентации 7 сентября. Новый смартфон оборудован измененной кнопкой "домой", которая теперь стала чувствительной к давлению. Кроме того, iPhone 7 является водо- и пыленепроницаемым. В новом смартфоне Apple отсутствует разъем для наушников.

По материалам: ZN.UA
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