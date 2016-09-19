Старт ракеты-носителя Atlas V отложен из-за пожара

Запуск состоится не ранее 26 сентября.

Площадь возгорания превысила 200 гектаров Lenta.ru

Запуск ракеты-носителя Atlas V со спутником зондирования Земли WorldView-4 перенесен из-за природного пожара в районе стартовой площадки на базе ВВС США Вандерберг в Калифорнии, сообщается на сайте компании-оператора запуска United Launch Alliance (ULA).

Запуск ракеты был запланирован на 21.30 по Киеву 19 сентября. Теперь же он перенесен минимум на неделю и состоится не ранее 26 сентября.

По данным пожарного управления базы Вандерберг площадь возгорания превысила 200 гектаров.

Это уже не первый перенос запуска ракеты. Предыдущий запуск был запланирован на 16 сентября, но ULA перенесла его из-за утечки топлива во время заправки ракеты.

Спутник WorldView-4, изготовленный космическим подразделением Lockheed Martin по заказу американской компании DigitalGlobe, предназначен для коммерческой фотосъемки поверхности Земли в высоком разрешении.

1 сентября на стартовой площадке компании SpaceX произошел взрыв, в результате которого пострадала ракета Falcon 9 компании и израильский спутник, который она должна была вывести на орбиту.