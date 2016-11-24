Средняя продолжительность жизни в ЕС впервые превысила 80 лет – ученые

К 2014 году средняя продолжительность жизни достигла 80,9 лет.

Средняя продолжительность жизни в ЕС превысила 80 лет nnm.me

Ученые заявили о том, что средняя продолжительность жизни в ЕС впервые в истории превысила 80 лет, сообщает The Independent со ссылкой на доклад Европейской комиссии и Организации экономического сотрудничества и развития.

Жители западных стран ЕС живут в среднем на восемь лет дольше, чем представители Центральной и Восточной Европы. Вместе с тем, как подчеркивает издание, продолжительность жизни значительно сокращается из-за болезней, вызванных курением, употреблением алкоголя и ожирением.

В ходе исследования ученые изучили продолжительность жизни в 28 странах ЕС и установили, что в 1990 году она составляла 74,2 года, а к 2014 году увеличилась до 80,9 лет. Вместе с тем в среднем 550 тысяч людей трудоспособного возраста умирает каждый год от сердечных заболеваний, инсультов, диабета, рака и заболеваний дыхательной системы. А количество людей, страдающих ожирением, приблизилось к 16% по сравнению с 11% в 2000 году.

В общей сложности около 50 миллионов жителей ЕС, большинство из которых старше 65 лет, страдают двумя или более хроническими заболеваниями.

Ранее ученые заявили о том, что женщины и самки в среднем живут дольше мужчин и самцов и на это положение вещей не влияют развитие науки и медицины.