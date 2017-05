SpaceX провела огневые испытания центрального блока сверхтяжелой ракеты

Компания SpaceX провела первые огневые испытания центрального блока сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy. Видео испытаний было опубликовано на странице компании в Twitter.

Испытания состоялись в начале мая на полигоне в городе МакГрегор. Тестирование признано успешным.

Первый тестовый запуск ракеты компания планирует совершить в конце 2017 года.

First static fire test of a Falcon Heavy center core completed at our McGregor, TX rocket development facility last week. pic.twitter.com/tHUHc1QiKG