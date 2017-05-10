SpaceX провела огневые испытания центрального блока сверхтяжелой ракеты

Первый тестовый запуск ракеты компания планирует совершить в конце 2017 года.
Испытания состоялись в начале мая на полигоне в городе МакГрегор. Тестирование признано успешным.
Первый тестовый запуск ракеты компания планирует совершить в конце 2017 года.
First static fire test of a Falcon Heavy center core completed at our McGregor, TX rocket development facility last week. pic.twitter.com/tHUHc1QiKG— SpaceX (@SpaceX) 9 травня 2017 р.
Ранее сообщалось, что при испытании ракеты компании SpaceX во Флориде во время проведения тестового запуска 1 сентября произошел взрыв, за которым последовали еще несколько.
SpaceX несколько раз удавалось посадить первую ступень Falcon 9 на плавучую платформу в океане и дважды ступень приземлилась на космодром. Компания основана в 2002 году бывшим владельцем электронной платежной системы PayPal Илоном Маском. Она является частным разработчиком серии ракет-носителей и коммерческим оператором космических систем.ZN.UA