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SpaceX провела огневые испытания центрального блока сверхтяжелой ракеты

10 мая в 12:51

Первый тестовый запуск ракеты компания планирует совершить в конце 2017 года.

Илон Маск SpаceX
SpaceX провела огневые испытания центрального блока ракеты Falcon Heavy
defence.ru
Компания SpaceX провела первые огневые испытания центрального блока сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy. Видео испытаний было опубликовано на странице компании в Twitter.

Испытания состоялись в начале мая на полигоне в городе МакГрегор. Тестирование признано успешным.

Первый тестовый запуск ракеты компания планирует совершить в конце 2017 года.

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Ранее сообщалось, что при испытании ракеты компании SpaceX во Флориде во время проведения тестового запуска 1 сентября произошел взрыв, за которым последовали еще несколько.

SpaceX несколько раз удавалось посадить первую ступень Falcon 9 на плавучую платформу в океане и дважды ступень приземлилась на космодром. Компания основана в 2002 году бывшим владельцем электронной платежной системы PayPal Илоном Маском. Она является частным разработчиком серии ракет-носителей и коммерческим оператором космических систем.

По материалам: ZN.UA
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Тэги ракета SpaceX испытания
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