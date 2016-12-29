SpaceX показала снимок новой сверхтяжелой ракеты

Ракета станет самой мощной из ныне существующих операционных ракет.

SpaceX показала свою новую сверхтяжелую ракету defence.ru

Компания SpaceX на своей странице в Instagram опубликовала снимок сверхтяжелой ракеты, которая получила название Falcon Heavy.

"Falcon Heavy на ракетном заводе. Когда FH полетит в следующем году, она станет самой мощной операционной ракетой. В два раза более мощной, чем все ныне существующие", говорится в сообщении компании.

Предположительно, запуск ракеты состоится в середине декабря 2017 года. Грузоподъемность аппарата составляет 54 тонны.

Falcon Heavy interstage being prepped at the rocket factory. When FH flies next year, it will be the most powerful operational rocket in the world by a factor of two. Світлину опубліковано користувачем SpaceX (@spacex) Гру 28, 2016 о 12:33 PST

Ранее сообщалось, что при испытании ракеты компании SpaceX во Флориде во время проведения тестового запуска произошел взрыв, за которым последовали еще несколько.

SpaceX несколько раз удавалось посадить первую ступень Falcon 9 на плавучую платформу в океане и дважды ступень приземлилась на космодром. Компания основана в 2002 году бывшим владельцем электронной платежной системы PayPal Илоном Маском. Она является частным разработчиком серии ракет-носителей и коммерческим оператором космических систем.