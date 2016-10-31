SpaceX подтвердила предварительную причину взрыва ракеты Falcon 9

Ракета должна была вывести на орбиту израильский телекоммуникационный спутник.

SpaceX подтвердила причину взрыва Falcon 9

Инженеры компании SpaceX подтвердили предварительную версию взрыва ракеты Falcon 9 , который случился 1 сентября.

Специалисты заявили о том, что ракета взорвалась из-за утечки гелия в одной из трех емкостей, расположенных в кислородном баке второй ступени ракеты. Инженерам удалось воспроизвести утечку: оказалось, она может возникнуть при определенном сочетании температуры и давления во время заполнения емкости гелием.



На текущем этапе специалисты SpaceX продолжают расследование и пытаются найти главную причину утечки. Также инженеры работают над оптимизацией системы подачи гелия, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем. По словам представителей SpaceX, компания планирует возобновить запуски до конца текущего года.

Ранее сообщалось, что при испытании ракеты компании SpaceX во Флориде во время проведения тестового запуска произошел взрыв, за которым последовали еще несколько.

SpaceX несколько раз удавалось посадить первую ступень Falcon 9 на плавучую платформу в океане и дважды ступень приземлилась на космодром. Компания основана в 2002 году бывшим владельцем электронной платежной системы PayPal Илоном Маском. Она является частным разработчиком серии ракет-носителей и коммерческим оператором космических систем.